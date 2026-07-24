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Ветеринар раскрыл, можно ли подхватить бешенство, уколовшись иголкой ежа

Ветеринар Цыпленков: на иголках ежа нет вируса бешенства
Britta Paasch/Shutterstock/FOTODOM

Еж может переносить бешенство, однако укол его иглами практически не представляет опасности для человека, поскольку животное не может их облизывать, а вирус передается именно через слюну. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

При этом, по его словам, укусы ежей, как и других диких животных, опасны.

«Бешенство, в принципе, опасно для всех теплокровных. Циркуляция этого заболевания происходит за счет того, что кто-то кого-то постоянно кусает», — сказал Цыпленков.

Он посоветовал не пытаться «спасать» одиноких ежей или бельчат. Животные просто исследуют окружающую территорию и не нуждаются в помощи человека.

Руководитель кинологического центра «Инстинкт» Андрей Шустов до этого рассказал, как себя вести в случае нападения собаки. Эксперт порекомендовал использовать подручные предметы, например, намотать одежду на руку, взять зонт или палку и выставить перед собой, чтобы животное не укусило за конечность.

Ранее ребенок заразился бешенством после укуса летучей мыши во сне.

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