Врач перечислил простые правила питания для снижения риска инсульта

Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» перечислил правила питания для снижения риска инсульта.

«Меньше сахара, меньше соли, меньше жирного. Питание должно быть регулярное, содержать большое количество овощей. Ничего экзотического, все очень просто. То есть, совет один — максимально убрать эти вещи, и все», — сказал специалист.

Также он порекомендовал отказаться от курения и употребления алкоголя.

Недавно американская кардиологическая ассоциация выпустила масштабный обзор данных о влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых людей до пяти чашек в день не несут дополнительного риска для сердца.

Ранее врач назвал простой и эффективный способ восстановления после инсульта.