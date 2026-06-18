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Общество

Пенсионерка отметила 109-лет и раскрыла секрет долголетия

MJS: секрет долголетия 109-летней американки кроется в ходьбе и отказа от фастфуда
jsonline.com

Жительница американского штата Висконсин отметила свой 109-й день рождения и раскрыла секрет долголетия, пишет Milwaukee Journal Sentinel.

Сара Левин родилась во время Первой мировой войны и недавно отпраздновала 109-летие в окружении большой семьи, друзей и соседей. Несмотря на возраст, женщина до сих пор сохраняет активность и остается одной из самых известных долгожительниц своего региона.

На вопрос о секрете долголетия Сара ответила просто: много ходить и избегать фастфуда. По ее словам, она всю жизнь старалась больше двигаться и придерживалась относительно здорового питания.

Левин выросла в штате Иллинойс, а в 1939 году после замужества переехала в Висконсин, где живет уже более восьми десятилетий. За это время у нее появилась большая семья, включающая детей, внуков и правнуков.

Даже после 100 лет Сара продолжала вести активный образ жизни. Она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а зимой 2025 года успешно справилась сразу с двумя серьезными вирусными заболеваниями.

Ранее врач раскрыл секреты прогрессирующего долголетия.

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