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Общество

Фасады и элементы интерьера сохранятся при обновлении Электрозавода

Президент группы «Эталон» Бородин: Электрозавод – знаковый объект для Москвы
Пресс-служба группы «Эталон»

Группа «Эталон» сохранит уникальные элементы зданий комплекса бывшего Электрозавода в рамках проекта ревитализации, сообщил президент группы «Эталон» Юрий Бородин.

Он отметил, что изначально проект разрабатывался с акцентом на сохранении ключевых элементов оригинального комплекса.

«Это знаковый объект для всей Москвы, и наша задача заключается в том, чтобы комплексно актуализировать территорию для жителей и города в целом, вдохнуть в нее новую жизнь и сделать одним из главных центров притяжения. Добиться этого невозможно без уважения к истории места, его духу», — сказал он.

Бородин добавил, что своеобразие Электрозавода заключается в фасадах главного корпуса.

«Они формируют выразительный внешний облик, который нам так важно увековечить. Мало сохранить только стены, поэтому мы планируем бережно интегрировать в обновленное пространство и множество декоративных элементов, в том числе интерьерных, которые несут в себе культурную ДНК объекта», — отметил он.

Бородин отметил, что «Эталон» уделяет внимание каждой детали концепции бережной ревитализации территории Электрозавода.

«На данный момент проект находится в активной стадии разработки, финальная версия еще не сформирована, и мы открыты к диалогу с городским и профессиональным сообществами, чтобы учесть мнения жителей, историков, архитектурных критиков и других профильных экспертов», — сказал президент группы «Эталон».

По его словам, необходимо максимально сохранить идентичность Электрозавода.

«Для этого мы проведем полную инвентаризацию всех его элементов, чтобы выявить и защитить подлинные историко-культурные артефакты прошлого, деликатно интегрировать их в ткань современного городского кластера и обеспечить настоящую преемственность», — рассказал Бородин.

В настоящее время в перечень сохраняемых объектов вошли уличные фасады и ключевые декоративные элементы, формирующие характерный внешний облик здания.

Кроме того, в список включили элементы интерьера, а также монументы и мемориалы работникам Электрозавода, павшим в годы Великой Отечественной войны.

«Сильный город не стирает прошлое, а умеет дать ему новую жизнь. Электрозавод — один из тех московских символов, где нужен особый бережный подход. АФК «Система» поможет сделать диалог о его будущем открытым и профессиональным», — рассказал пресс-секретарь АФК «Система» Иван Макушок.

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