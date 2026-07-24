В Ленобласти 14-летний подросток пырнул мужчину ножом

Подросток из Светогорска напал с ножом на мужчину в ходе конфликта

В Ленинградской области 14-летнего подростка заподозрили в нападении с ножом на 29-летнего мужчину, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 23 июля в квартире в Светогорске между ними произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетний ударил оппонента ножом в живот и несколько раз — твердым предметом по голове.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, как сообщается, его здоровью был причинен тяжкий вред. Подростка задержали, а следствие направило в суд ходатайство о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к инциденту. Отдельно следователи проверят действия должностных лиц, отвечающих за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее россиянин изрезал парня за дерзость и неуважение к старшим.