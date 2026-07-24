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Общество

Россиянам объяснили, как вести себя с собакой, которая пытается укусить

Кинолог Шустов: защищаться от собаки стоит подручными предметами
cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель кинологического центра «Инстинкт» Андрей Шустов в беседе с РИАМО рассказал, как себя вести в случае нападения собаки. Он посоветовал использовать подручные предметы.

«Намотать одежду на руку или использовать зонт, палку, что-то, что можно выставить перед собой, чтобы собака не укусила за конечность. <…> Можно попробовать одернуть руку или ногу, попытаться ударить собаку тяжелым предметом, чтобы испугать ее», — пояснил специалист.

Он добавил, что большинство собак боятся человека, так как он превосходит ростом и габаритами. Максимум, что они могут сделать — это облаять, попытаться прикусить и отбежать. Вцепиться могут лишь специально обученные животные, имеющие психические отклонения или зараженные бешенством.

Недавно писательница Дарья Донцова сообщила, что на ее семилетнего внука напала собака. По словам семьи мальчика, хозяин пса спустил животное на ребенка и даже не попытался его оттащить. Однако владелец собаки утверждает обратное — мальчик якобы сам подошел к его любимцу, чтобы поиграть. СК возбудил уголовное дело по факту инцидента, в МВД рассказали, что хозяин выгуливал собаку без намордника. Что ему может грозить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Истре два американских булли напали на пятилетнего мальчика.

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