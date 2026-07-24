Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки

Одноклассники: 48% россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тыс. руб.

Одноклассники и Новости Mail провели исследование и выяснили, как россияне выбирают подарки и сколько готовы на них тратить. Результаты есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Опрос проведен в рамках спецпроекта ОК и Новости Mail «Народная карта подарков», который показывает, какие подарки чаще выбирают жители разных регионов страны.

Большинство опрошенных покупают подарки заранее. 63% — за несколько недель, еще 30% — за 2–3 дня. Таким образом, около 93% опрошенных стараются избегать спонтанных покупок.

Для 52% россиян выбор подарка — это приятная забота, а не обязанность. При этом большинство респондентов предпочитают получать полезные в быту вещи (60%), а также деньги (23%) или подарки‑впечатления (13%).

48% опрошенных тратят на подарок от 1 000 до 5 000 рублей, еще 31% — от 5 000 до 15 000 рублей.

Отношение к вишлистам у россиян в целом позитивное. Большинство опрошенных (70%) принимают подарок не из списка с радостью, считая, что главное — внимание. При этом 79% готовы дарить подарок строго по вишлисту — как самый удобный и надежный способ угадать с выбором.

В ходе исследования также выяснилось, что в Северо‑Западном федеральном округе деньги дарят реже, чем в других регионах.

В Северо‑Кавказском федеральном округе больше половины свадебных подарков — деньги, а парфюм на 23 февраля здесь дарит каждый третий. В Центральном федеральном округе жители хотят получать гаджеты чаще, чем других регионах. На Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где‑либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками и чаще других дарят их на новоселье.

Исследование подготовлено в рамках инициативы «Народный день подарков», которую Одноклассники отмечают 24 июля.

Ранее сообщалось, что Стоянов рассказал, какие подарки ему дарил Олейников.