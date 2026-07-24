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Россия расследует дело о применении Украиной запрещенных методов войны

Бастрыкин: СК расследует дело о применении ВСУ запрещенных методов ведения войны
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Следственный комитет России расследует масштабное уголовное дело об использовании Украиной запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава ведомства напомнил, что ранее российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении политического и военного руководства Украины о геноциде. Оно рассматривается в Верховном суде Донецкой народной республики, его фигурантами являются 41 человек, которым обвинение предъявлено заочно.

По словам Бастрыкина, в результате преступных действий военных ВСУ погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей, многим пришлось покинуть свои дома, разрушены более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, причинен серьезный урон экономике Донбасса.

Руководитель СК РФ также заявил, что военнослужащих ВСУ по их действиям можно сравнить с гитлеровцами.

Ранее Бастрыкин сообщил о размере ущерба от преступлений ВСУ в Донбассе и Новороссии.

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