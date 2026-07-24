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Общество

Мужчина стал хуже видеть из-за тысячи микроклещей, поселившихся в его веках

SCMP: зрение мужчины стало падать из-за клещей в веках
aastock/Shutterstock/FOTODOM

В Китае 36-летний мужчина стал хуже видеть из-за заражения микроскопическими клещами, поселившимися в его веках, пишет South China Morning Post. По словам врачей, причиной стали вредные привычки и недостаточная гигиена.

Житель провинции Хубэй по фамилии Юй около полугода страдал от сухости глаз, зуда и ощущения липкости в веках. Он постоянно тер глаза и пользовался глазными каплями, однако состояние только ухудшалось. Со временем мужчина заметил, что стал хуже видеть, и обратился к врачу.

Обследование показало, что у пациента развился демодекозный блефарит — воспаление век, вызванное чрезмерным размножением клещей рода Demodex. Врач исследовала по восемь ресниц с каждого глаза и обнаружила, что в каждом волосяном фолликуле находилось по восемь-девять паразитов. По ее оценке, всего в глазах мужчины могли обитать более тысячи клещей.

Медики выяснили, что развитию заболевания способствовали привычка постоянно тереть глаза и редкая смена постельного белья. Сам пациент признался, что менял его лишь раз в три месяца.

Мужчине назначили курс противовоспалительной терапии, процедуры интенсивного светового лечения и ежедневную обработку век средством с маслом чайного дерева. Также ему рекомендовали чаще менять постельное белье, не пользоваться чужими полотенцами, сократить употребление жирной пищи и проводить меньше времени перед экранами.

Ранее паразит прогрыз глаз женщине, допустившей одну ошибку при умывании.

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