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Общество

У мужчины пошла пена изо рта после того, как он 15 раз сдал кровь

В Китае мужчина сдавал кровь, пока у него не пошла пена изо рта
Shutterstock

У жителя Китая пошла пена изо рта после многократной сдачи плазмы в качестве донора, сообщает издание Sohu.com.

Инцидент произошел в городе Хуочжоу провинции Шаньси. После визита на пункт забора крови у мужчины появилась пена изо рта, начался бред, и ему потребовалась помощь врачей.

По словам его родственницы, он сдавал плазму около 15 раз и приходил на процедуру примерно раз в две недели, получая за это небольшую денежную компенсацию.

После освещения истории в СМИ местное управление здравоохранения создало рабочую группу и начало проверку. В ведомстве пообещали, что в случае выявления нарушений медучреждение привлекут к ответственности по закону.

Ранее на Ямале женщина стала инвалидом после капельницы с антибиотиком.

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