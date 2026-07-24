Российский ретейлер расширил линейку высокобелковых продуктов собственного бренда

Торговая сеть «Пятерочка» расширила ассортимент собственного бренда «Вкус & Польза», объединив под ним линейку продуктов с высоким содержанием белка. В нее вошли как уже представленные в продаже товары, так и новинки, которые поступят в магазины в ближайшее время, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в линейке уже представлены протеиновые конфеты, чипсы и смеси для приготовления панкейков. В течение ближайшего месяца ассортимент пополнят высокобелковые напитки со вкусами малины, банана и манго-персика, протеиновые пудинги со вкусами клубники и ванили, а также батончики с малиной.

В дальнейшем линейку планируется расширять за счет новых категорий и вкусов.

В сети подчеркнули, что при разработке продукции сохранили принципы бренда, предусматривающие использование составов без искусственных красителей и консервантов.

По данным компании, все продукты прошли несколько этапов дегустаций и доработки рецептур. Особое внимание уделялось сочетанию высокого содержания белка и привычных вкусовых характеристик. Так, напитки содержат до 25 г белка в одной бутылке, батончики — до 27 г белка на 100 г продукта, а пудинги — до 15 г белка в упаковке.

В компании также сообщили, что расширение высокобелковой линейки сопровождается обновлением дизайна бренда «Вкус & Польза».