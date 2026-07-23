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В Московской области в выходные похолодает до +8 градусов

Синоптик Ильин: Московскую область накроют дожди и похолодание до +8 градусов
Владимир Вяткин/РИА Новости

В предстоящие выходные в столичном регионе будет дождливая погода. Ожидается существенное снижение температуры воздуха в ночные часы и северный ветер, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Рабочая неделя завершится переменной облачностью, ночью в пятницу осадков не прогнозируется, а воздух прогреется до +10…+12 градусов. В центре Москвы температура может подняться до +14…+16 градусов. Днем, однако, снова пройдут кратковременные дожди, температура воздуха в столице не поднимется выше +22…+24 градусов, по области ожидается до +25 градусов. Такая погода будет сопровождаться северным ветром со скоростью до 9 м/с.

В то же время по области температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов.

В ночь на субботу вновь будут идти дожди, температура будет варьироваться от +13 до +15 градусов в столице и от +11 до +16 градусов по области. Днем также ожидаются небольшие осадки, но температура воздуха уже поднимется до +24…+26 градусов.

На воскресенье синоптик спрогнозировал облачную погоду с прояснениями и дождями, а также колебания температуры воздуха от +21 до +23 градусов.

В Гидрометцентре ранее рассказали об ожидаемых на Северо-Западе страны сильных дождях.

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