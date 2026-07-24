Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач ответила, влияет ли лишний вес на интеллектуальные способности

Врач Суворинова: лишний вес не влияет на интеллектуальные способности
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Прямая связь между избыточным весом и снижением интеллектуальных способностей не доказана, наличие лишних килограммов само по себе не является признаком когнитивного дефицита. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, нарушения в работе мозга могут возникать только в том случае, если избыточный вес сопровождается серьезными нарушениями обмена веществ, в том числе критическим ростом концентрации холестерина в крови.

«При ожирении, как правило, повышается уровень холестерина. А холестерин в крови образует бляшки, которые располагаются на магистральных сосудах, в том числе на сонных артериях, и нарушают кровообращение. В условиях нарушения кровообращения мозг действительно работает хуже», — отметила Суворинова.

Чтобы улучшить работу мозга, она посоветовала бороться с механическими преградами на пути кровотока. Так, если бляшка значительно перекрывает сосуд, пациенту потребуется хирургическое вмешательство или специфическая лекарственная терапия.

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова до этого говорила, что засыпать важно в темноте и тишине, так как только это гарантирует восстановление и отдых. Фоновый шум мешает мозгу уснуть полноценно и отвлекает его, негативно влияя на общее состояние человека.

Ранее психолог назвала время суток в июле, когда мозг работает лучше.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!