Врач ответила, влияет ли лишний вес на интеллектуальные способности

Прямая связь между избыточным весом и снижением интеллектуальных способностей не доказана, наличие лишних килограммов само по себе не является признаком когнитивного дефицита. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, нарушения в работе мозга могут возникать только в том случае, если избыточный вес сопровождается серьезными нарушениями обмена веществ, в том числе критическим ростом концентрации холестерина в крови.

«При ожирении, как правило, повышается уровень холестерина. А холестерин в крови образует бляшки, которые располагаются на магистральных сосудах, в том числе на сонных артериях, и нарушают кровообращение. В условиях нарушения кровообращения мозг действительно работает хуже», — отметила Суворинова.

Чтобы улучшить работу мозга, она посоветовала бороться с механическими преградами на пути кровотока. Так, если бляшка значительно перекрывает сосуд, пациенту потребуется хирургическое вмешательство или специфическая лекарственная терапия.

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова до этого говорила, что засыпать важно в темноте и тишине, так как только это гарантирует восстановление и отдых. Фоновый шум мешает мозгу уснуть полноценно и отвлекает его, негативно влияя на общее состояние человека.

Ранее психолог назвала время суток в июле, когда мозг работает лучше.