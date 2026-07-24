В шести аэропортах России сняли ограничения на обслуживание рейсов

Росавиация: аэропорты в Казани и еще пяти городах начали обслуживать рейсы

Шесть российских аэропортов возобновили обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Речь идет об авиагаванях в Казани, Самаре, Чебоксарах, Бугульме, Нижнекамске и Ульяновске.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

В ночь на 24 июля ограничения также вводились в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, сейчас пассажиры обслуживаются в соответствии со скорректированным расписанием. При этом в 6:00 мск полсотни рейсов в Пулково задерживались более чем на два часа. Также в аэропорту ожидали прибытия 14 самолетов, которым пришлось «уйти» на запасные аэродромы.

Ограничения в аэропортах вводят по разным причинам, включая атаки беспилотников. По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией страны сбили 571 дрон. Часть целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей, в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Остальные беспилотники были уничтожены в Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Ленинградской, Рязанской, Новгородской, Курской, Владимирской, Белгородской, Тульской, Псковской и Калужской областях.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево упал беспилотник.