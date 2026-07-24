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Общество

Массажист отеля на Майорке домогался беременной туристки

На Майорке беременная туристка обвинила массажиста отеля в домогательствах
Shutterstock

На Майорке задержали 50-летнего массажиста, которого подозревают в домогательствах к 30-летней беременной туристке из Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из отелей в Калес-де-Майорка. По словам женщины, сеанс массажа сначала проходил обычно, но затем массажист начал вести себя все более навязчиво. Она утверждает, что мужчина стал касаться внутренней стороны бедра и двигался в сторону паха, несмотря на ее просьбы остановиться. После этого туристка закричала, выбежала из комнаты и в слезах вернулась к мужу.

Полицейским пришлось успокаивать пострадавшую, которая была «очень расстроена». Подозреваемого к тому моменту уже не было на месте, однако вскоре его нашли и задержали в соседнем городе. Администрация отеля сообщила, что ранее на этого сотрудника уже поступала жалоба на неподобающее поведение, но тогда дело не получило продолжения. Расследование продолжается.

Ранее родственники похитили 17-летнюю девушку, чтобы изнасиловать и вызвать выкидыш.

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