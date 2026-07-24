«Все решается пинком». В Госдуме высказались о проблеме домашнего насилия

Уголовные дела о домашнем насилии в России могут годами не доходить до приговора суда, заявила в беседе с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина.

При этом, по ее мнению, прежде чем ужесточать законы, нужно понять, почему так происходит.

«Надо понимать, что только жесткими законами проблемы не решить. Можно сколько угодно ужесточать наше законодательство, но если его не будут исполнять, то какой смысл? Я знаю возбужденные уголовные дела, которые годами не доходят до приговора. Почему так происходит? Что это — инерционная система, кадровые проблемы в полиции, коррупция? Я всегда беру такие истории под личный контроль и дохожу до Верховного Суда, но это же неправильно, когда все работает только в ручном формате и решается пинком», — объяснила она.

Еще в 2017 году, когда первичные побои сделали административным правонарушением, фракция КПРФ выступила против поправок. «Мы предупреждали, что это приведет к эскалации семейного насилия, что и случилось», — добавила Останина.

По ее словам, решать проблему нужно комплексно, так как причин подобных инцидентов множество — от ситуации в семье, где росли абьюзер и жертва, до состояния экономики в стране.

«У нас нет семейных центров, которые могли бы оказать помощь семье, когда конфликты только назревают, у нас недостаточно кризисных центров, где женщины, которые уже столкнулись с насилием, вынуждены скрываться от своих мужей. Они должны быть везде. Далеко не все решения лежат в юридической плоскости. Это вопросы политической системы, экономики, социальной политики и, наконец, системного воспитания», — заявила депутат.

О том, почему миллионные просмотры в сети защищают россиянок больше, чем законы — «Газете.Ru» рассказали сами жертвы домашнего насилия.

Ранее депутат Горячева заявила, что действующие в России законы не работают против домашних насильников.