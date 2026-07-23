Двух экс-проректоров российского вуза задержали по делу о хищении 600 млн рублей

Силовики пришли с обысками к сотрудникам Российского химико-технологического университета (РХТУ), в том числе к двум бывшим проректорам вуза. Об этом сообщает Telegram-канал.

Задержанными оказались экс-проректоры по науке и экономике Анна Щербина и Дмитрий Сахаров. Следствие полагает, что они могли похитить около 600 миллионов рублей, которые были выделены по госконтракту Минпромторга на разработку технологии для ракетно-космической отрасли.

Работы, на которые выделялись средства, не были выполнены, считают следователи.

Источник также сообщает, что проблемы с законом могут возникнуть и у ректора Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григория Заславского — из-за возможного конфликта интересов при трудоустройстве на работу родственников. Более того глава вуза не задекларировал свою зарубежную недвижимость, утверждает издание.

До этого сообщалось, что бывший исполняющий обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Евгений Черепов, обвиняемый в получении взяток, предстанет перед судом. Следователи установили 23 эпизода получения фигурантом взяток от студентов.

Ранее преподаватель петербургского вуза получил три кода колонии за взятки.