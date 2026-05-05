Экс-ректора одного из вузов Урала будут судить за получение взяток от студентов

Бывший исполняющий обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Евгений Черепов, обвиняемый в получении взяток, предстанет перед судом. Об этом сообщил Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск».

По данным журналистов, расследование возбужденного в отношении мужчины уголовного дела было завершено. Следователи установили 23 эпизода получения фигурантом взяток от студентов.

Как рассказали в Следственном комитете России, Черепов начал требовать с обучающихся деньги взамен на хорошие оценки, еще когда заведовал одной из кафедр в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). Фигурант получал взятки от студентов, которые не учились, и помогал им со сдачей зачетов и экзаменов.

«Суммы взяток — от 20 [тыс. рублей] до 80 тыс. рублей, один из обучающихся принес и вовсе 190 тыс. [рублей]», — говорится в материале.

В рамках преступной деятельности Черепов получил взятки на общую сумму около 1 млн рублей, уточнили авторы публикации. На имущество экс-ректора — два автомобиля марки BMW, одну машину Porsche Cayman и счета на 18 млн рублей — был наложен арест.

Евгений Черепов работал в ЮУрГУ в период с 2002 по 2025 годы. Сначала преподавал на кафедре теории и методики физической культуры и спорта, позже стал заведующим кафедрой физического воспитания и здоровья. В марте 2025 года его назначили исполняющим обязанности ректора УралГУФК, эту должность он занимал до июня.

Ранее преподавателя петербургского вуза осудили на три года за взятки.

 
