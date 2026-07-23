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Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на особый режим работы

Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на особый режим работы. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта России в Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», — говорится в посте.

В Росавиации добавили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Несколькими часами ранее аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов на вылет и прилет в связи с ограничениями на выполнение полетов в Московской воздушной зоне. По данным авиагавани, российские и зарубежные авиакомпании вынуждены корректировать расписание, а обслуживание рейсов осуществляется исходя из текущей обстановки.

Ранее аэропорт Внуково стал совладельцем Домодедово.

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