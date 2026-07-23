В Архангельске мужчина приставал к девочке на остановке и повалил ее на землю

В Архангельске мужчина приставал к школьнице на остановке

В Архангельске полицейские задержали местного жителя, который приставал к несовершеннолетней девочке на остановке. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел 19 июля около остановке общественного транспорта «Новое Лукино», злоумышленник сбил с ног девочку и, удерживая, трогал ее за разные части тела. Личность нападавшего установили, им оказался 33-летний житель Архангельска. во время обыска в его квартире изъята одежда, в которой он находился в момент совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

До этого в Тюмени мужчина силой затащил ребенка в подъезд и едва не изнасиловал. Один из детей-очевидцев не дал ему закрыть дверь, а остальные звали на помощь.

Ранее в Приморье мужчина приставал к девочкам, предлагая пиво и розу за поцелуй.