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Общество

В Канаде власти просят местных жителей перестать выпускать золотых рыбок в дикую природу

В Канаде жителей просят перестать выпускать аквариумных рыбок в озера и реки
Province of Alberta

Власти канадской провинции Альберта призвали владельцев аквариумных золотых рыбок ни при каких обстоятельствах не выпускать их в дикую природу. Они успешно приживаются в местных озерах и реках, вытесняя местные виды, пишет UPI.

С начала наблюдений специалисты зафиксировали уже более 100 случаев обнаружения инвазивных рыб в водоемах провинции. По словам экспертов, вопреки распространенному мифу, рыбы не попадают туда через канализацию — их намеренно выпускают сами владельцы.

Оказавшись в естественной среде, золотые рыбки легко переживают суровые канадские зимы, быстро размножаются и вырастают до внушительных размеров. Некоторые особи достигали почти 40 сантиметров в длину.

Экологи предупреждают, что вместе с домашними питомцами в водоемы могут попасть паразиты, болезни, улитки и водные растения, способные нанести серьезный ущерб местным экосистемам.

Власти напоминают, что выпуск инвазивных видов в природные водоемы является нарушением закона. За это предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях — до одного года лишения свободы.

Специалисты советуют владельцам, которые больше не могут содержать питомцев, искать для них новых хозяев или обращаться в зоомагазины и специализированные организации, а не выпускать животных в дикую природу.

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