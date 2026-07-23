В Нидерландах произошел загадочный всплеск кожной инфекции среди детей

В Нидерландах наблюдается значительный рост обращений родителей с детьми к врачам по поводу импетиго — бактериальной кожной инфекции, которая передается от человека к человеку. Текущая волна заболеваемости началась раньше обычного и проявляется более интенсивно, чем в предыдущие годы, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет института исследований в области здравоохранения Nivel.

В первой половине июля фиксировалось около 370 обращений за медицинской помощью на 100 тысяч детей до 14 лет каждую неделю из-за импетиго. Это на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и более чем в два раза превышает уровень 2024 года.

Наиболее заметный рост случаев наблюдается среди малышей младше пяти лет: в конце июня количество обращений достигло почти 600 на 100 тысяч. У детей в возрасте от пяти до 14 лет этот показатель превысил 300. Исследование выявило две значительные волны увеличения заболеваемости — в конце мая и начале июня, а также в конце июня и начале июля. Обе волны совпали с периодами аномальной жары в Европе, однако ученые еще не установили четкой связи между этими событиями.

Импетиго вызывается бактериями и проявляется образованием пузырьков, мокнущих участков и желто-коричневых корочек, преимущественно вокруг рта и носа. Инфекция легко передается при контакте и чаще всего встречается у маленьких детей в летний сезон. Теплая и влажная погода считается одним из факторов, способствующих ее распространению. Точное количество заболевших неизвестно, так как многие с легкими симптомами не обращаются за медицинской помощью, а врачи не обязаны уведомлять власти о каждом случае импетиго.

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