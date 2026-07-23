Попытки киевского режима и запада оказать информационно-психологическое давление на российское общество не достигли поставленных целей, также россияне продемонстрировали высокий уровень единства и готовности противостоять угрозам. Такое мнение высказал член Общественной палаты России, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.

По его словам, на фоне неудач на поле боя киевский режим при поддержке Запада перешел к откровенно террористическим действиям и масштабной информационно-психологической кампании, направленной против российского общества.

Шаповалов подчеркнул, что основной расчет противников России был связан не с попытками нанести ущерб экономике страны, так как они понимают, что она сегодня неуязвима для ударов извне, а с намерением лишить россиян привычного уровня комфорта, посеять страх, неуверенность и панику, а также подорвать общественное единство и доверие к власти.

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать — российское общество успешно справилось с психологической атакой, продемонстрировав высочайший уровень сплоченности и готовности держать удар», — отметил эксперт.

По его мнению, попытки вызвать хаос, дезорганизацию и общественное недовольство не увенчались успехом как в приграничных и исторических регионах, так и в центральной части России.

Шаповалов также заявил, что действия противников, направленные против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, привели к обратному эффекту.

По его оценке, это лишь укрепило в обществе понимание необходимости защиты национальных интересов страны и доведения спецоперации до победного конца.

«Проверка на прочность пройдена успешно. Мы доказали, прежде всего, самим себе, — в России существует зрелое гражданское общество, готовое к защите суверенитета страны и к ответственным решениям в условиях внешних угроз», — резюмировал политолог.