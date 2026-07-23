Москвич подарил бывшей жене кофемашину с прослушкой

Москвичка обнаружила в подаренной бывшим мужем кофемашине жучок для прослушивания. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

43-летняя москвичка получила от экс-супруга неожиданный подарок — кофемашину. Женщина усомнилась в щедрости бывшего мужа и решила проверить подарок. В сервисном центре мастера обнаружили в кофемашине устройство для скрытого аудионаблюдения.

Обратилась ли пострадавшая в правоохранительные органы, неизвестно. В социальных сетях пользователи поддержали женщину и рассказали, что находили подобные «сюрпризы от бывших» в кондиционерах и автомобилях.

До этого на Алтае женщина устроила слежку за коллегой по работе. Чтобы доказать это начальству, она проникла в ее кабинет и положила на шкаф включенный диктофон. Диктофон обнаружил другой сотрудник. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиян предупредили о слежке через умные колонки.