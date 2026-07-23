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Общество

Москвич подарил бывшей жене кофемашину с прослушкой

SHOT: в Москве мужчина установил прослушку в кофемашине бывшей жены
Telegram-канал «SHOT»

Москвичка обнаружила в подаренной бывшим мужем кофемашине жучок для прослушивания. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

43-летняя москвичка получила от экс-супруга неожиданный подарок — кофемашину. Женщина усомнилась в щедрости бывшего мужа и решила проверить подарок. В сервисном центре мастера обнаружили в кофемашине устройство для скрытого аудионаблюдения.

Обратилась ли пострадавшая в правоохранительные органы, неизвестно. В социальных сетях пользователи поддержали женщину и рассказали, что находили подобные «сюрпризы от бывших» в кондиционерах и автомобилях.

До этого на Алтае женщина устроила слежку за коллегой по работе. Чтобы доказать это начальству, она проникла в ее кабинет и положила на шкаф включенный диктофон. Диктофон обнаружил другой сотрудник. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиян предупредили о слежке через умные колонки.

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