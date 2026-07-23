Россиян предупредили об опасности лечения в «серых» клиниках

При выборе стоматологии многие пациенты смотрят на цену. Однако попытка сэкономить на лечении нередко приводит к дополнительным расходам, рассказал «Газете.Ru» Артём Кольцов, управляющий партнер сети клиник «ИНТАН».

«Цена складывается не из зарплаты врача. Это вся система вокруг: от соблюдения санитарных норм до качества материалов и юридической ответственности клиники», — объясняет эксперт.

Критически важный фактор — санитарные требования. Речь не о «чистоте в кабинете», а о строгом выполнении норм СанПиН: стерилизации инструментов, хранении материалов, обработке помещений. Пациент может оценить это до лечения: обратить внимание на одноразовые расходники, упаковку инструментов (её вскрывают при пациенте), уточнить, как организована стерилизация.

«Это незаметная часть, но она напрямую влияет на безопасность. Экономия здесь невозможна без риска», — подчеркивает Кольцов.

Второй момент — юридическая прозрачность. Легальная клиника оформляет договор, информированное согласие, медицинскую документацию.

«Если клиника работает «в серую», у пациента нет защиты. В случае осложнений доказать что-либо будет крайне сложно», — отмечает эксперт.

Не менее значим аккредитация и подготовка врачей. В крупных клиниках специалисты регулярно подтверждают квалификацию и работают по единым протоколам.

«Это снижает вероятность врачебных ошибок. В небольших клиниках такой системы часто нет», — говорит Кольцов.

Масштаб и репутация тоже играют роль. Клиники, работающие десятилетиями, инвестируют в контроль качества.

«У крупных клиник есть ресурсы на внутренние проверки и стандартизацию. Это формирует стабильный результат», — объясняет эксперт.

Попытка сэкономить чаще всего происходит на критических этапах.

«Если экономия затрагивает диагностику, материалы или протоколы, риск переделки резко возрастает», — отмечает Кольцов. «Дешевое лечение» превращается в цепочку повторных визитов и новых затрат. «Пациенты приходят после неудачного лечения, и итоговая стоимость оказывается выше, чем если бы все сделали правильно с первого раза», — говорит эксперт.

Главный ориентир — не низкая цена, а прозрачность процессов и уровень ответственности.

«Если за лечением стоит система контроля, соблюдение норм и юридическая ответственность — это инвестиция в результат. Если этого нет, экономия может оказаться мнимой», — резюмирует Кольцов.

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