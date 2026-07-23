Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой

При выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на состав. Такой ответ дали 56% участников совместного исследования Роскачества и Самоката. С ним ознакомилась «Газета.Ru».

Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для 24% опрошенных, натуральность ингредиентов — для 8%, количество белка — для 5%, калорийность — для 3%, а содержание сахара — лишь для 2%. Только 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке.

На доверие покупателей влияют и различные маркировки и надписи на товарах. Почти половина россиян (46%) чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще 31% обращают внимание на надпись «без консервантов», 29% — «без искусственных красителей». Маркировка «без сахара» важна для 22% респондентов, а информация о высоком содержании белка — для 14%. При этом 28% участников опроса признались, что вообще не обращают внимания на подобные обозначения.

Несмотря на растущую популярность товаров с пометкой «высокое содержание белка», большинство россиян предпочитает получать белок из привычных продуктов. Главными его источниками участники исследования назвали яйца (65%), курицу и индейку (63%), творог и другие молочные продукты (62%). Также белок добирают из рыбы и морепродуктов (35%), орехов и семечек (26%), говядины и свинины (24%), бобовых (23%). Протеиновые коктейли и батончики выбирают 13% опрошенных, а специальные продукты с высоким содержанием белка — 10%.

Эту тенденцию подтверждает и аналитика Самоката. За последний год заметно вырос интерес к традиционным источникам белка. Например, спрос на мягкий творог увеличился на 54%, традиционный творог — на 39%, зерненый — на 30%. Продажи твердых сыров выросли на 63%, а сыров в нарезке — на 37%. Среди мясных продуктов стали чаще выбирать крупнокусковую говядину (+35%) и продукцию из индейки: заказы фарша увеличились на 53%, стейков — на 29%, а филе — на 28%.

Помимо полезных характеристик продукта, покупателей интересует и отсутствие компонентов, которые вызывают недоверие. Так, 62% россиян готовы отказаться от покупки продукта, если в составе слишком много непонятных ингредиентов. Для 51% поводом не покупать товар становится длинный список добавленных компонентов, для 48% — наличие пальмового масла. Еще треть участников исследования настораживают искусственные красители (33%), большое количество жира (32%), а также консерванты и Е-компоненты в составе (по 26%).

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