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Общество

В Омске школьника завалило кирпичами в заброшке, мальчик не выжил

В Омске на подростка обрушилась стена в заброшенном здании
Прокуратура Омской области

В Омске школьника завалило кирпичами в заброшенном здании, спасти его не удалось. Об этом сообщает областная прокуратура.

13-летний мальчик находился на территории аварийного строения на улице Соцгородок, когда на него обрушилась кирпичная кладка стены. Мальчик получил тяжелые травмы, его не спасли.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку произошедшего. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело.

До этого в Омской области четырехлетняя девочка пострадала после падения деревянной скульптуры в поселке Муромцево. Девочка гуляла вместе с 15-летней сестрой и залезла на неустойчивую деревянную скульптуру. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного

Ранее в Псковской области подростка раздавило бетонной плитой.

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