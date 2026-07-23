В парках Подмосковья проведут открытые спортивные тренировки

В более чем 60 парках Московской области 25 июля пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.

Посетители смогут принять участие в спортивных активностях и открытых тренировках.

В Жуковском пройдет массовый забег, волейбольный матч и мастер-класс по настольному теннису.

В Лобне для гостей проведут утреннюю зарядку, занятия по йоге, веселые старты, мастер-классы и показательные выступления по карате.

В Кашире гости смогут сдать нормативы ГТО, узнать о приемах ММА и принять участие в веселых стартах.

Также в Лосино-Петровском проведут общегородскую зарядку, викторину о здоровом питании и мастер-класс по лепке спортивного инвентаря из пластилина.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).