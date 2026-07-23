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Общество

В Москве назвали победителей первого сезона Лиги архитекторов будущего «Земляне»

Команда РЭУ им. Г.В. Плеханова победила в первом сезоне Лиги архитекторов будущего
Лига архитекторов будущего «Земляне»

В кластере «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» завершился первый сезон Лиги архитекторов будущего «Земляне», сообщает пресс-служба конкурса.

В финале семь молодежных команд представили свои проекты для экономики будущего. Победителем первого сезона стала команда «ЛигноТех» РЭУ им. Г.В. Плеханова. Их проект превращает лигнин (отход варки целлюлозы) во влаго- и морозостойкие материалы для строительства и благоустройства.

Студенты показали инвесторам, журналистам и промышленным экспертам, что лигнин, введенный как наполнитель в резиновые смеси, удешевляет готовые изделия и улучшает их свойства.

«Мы строили эту систему не как смотр идей с церемонией раз в год, а как проверку делом. Побеждает команда, у которой сходятся идея, технология и экономика. «ЛигноТех» попал в эту логику безошибочно: то, что отрасль списывала в отходы, становится доходом», — отметил автор проекта «Земляне», директор по стратегии коммуникационной группы «Аймарс» Артем Пронюшкин.

Всего в первом сезоне конкурса приняли участие 30 команд. Они работали над реальными задачами для Арктики и северных территорий. После отбора семь сильнейших команд прошли двухмесячный онлайн-акселератор под руководством 16 наставников.

Члены жюри, среди которых директор по региональному и международному сотрудничеству президентской платформы «Россия — страна возможностей» Василий Боков, заместитель генерального директора фонда «Московский инновационный кластер» Александр Уланов и другие, оценивали научную состоятельность, практическую применимость и инвестиционную привлекательность.

Победители получили годовую программу поддержки в кластере «Ломоносов» с доступом к рабочим пространствам, экспертной среде и профессиональному нетворкингу, двухнедельную стажировку в АНО «Энергия развития» по направлению территориального развития и индустриальную поддержку программы «Росмолодежь.Предпринимай».

«Мы ищем не просто сильные студенческие проекты, а людей, которые готовы выходить за пределы привычного и создавать то, чего пока нет. Настоящих мечтателей и архитекторов будущего. Вокруг них формируется культура изобретательства и понятный для молодежи вектор развития здесь, в России», — отметил Пронюшкин.

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