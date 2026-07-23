Соцфонд подал иск против посольства Литвы в РФ

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Московской области подало в арбитражный суд Москвы иск против посольства Литвы. Об этом говорится в картотеке суда.

Из документов следует, что заявление о взыскании обязательных платежей и санкций поступило в суд 22 июля. Документ еще не приняли к рассмотрению.

Согласно иску, отделение Соцфонда просит суд взыскать с посольства 5,4 тысячи рублей. Причины таких требований не уточняются.

В апреле Соцфонд России с помощью суда взыскал с «Музыкального театра под руководством Наталии Королевой» штраф за непредставление сведений. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области обратилось в суд, прося выдать судебный приказ о штрафе в размере 500 рублей за непредставление в установленный срок сведений, которые необходимы для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета.

Ранее россиянка из-за ошибки в загранпаспорте лишилась отпуска и засудила МВД РФ.