Пастор украл из церкви $340 тысяч и потратил их на казино и рестораны

NYP: в США судят пастора, укравшего из церкви $340 тысяч на казино и рестораны

В Луизиане суд признал 56-летнего пастора Дейла Сандерса виновным в хищении более $340 тысяч из двух церквей, в которых он служил. По версии следствия, на протяжении четырех лет священнослужитель использовал церковные деньги для оплаты азартных игр, ресторанов и тратил их на другие личные расходы, пишет New York Post.

Присяжные признали Сандерса виновным по 25 пунктам обвинения, включая мошенничество с электронными платежами, незаконное использование банковских карт и воспрепятствование федеральному расследованию.

Как установил суд, с апреля 2020 по апрель 2024 года пастор переводил деньги с банковских счетов церквей на личные нужды, а также регулярно расплачивался церковной дебетовой картой за покупки и услуги, не связанные с деятельностью приходов.

Следствие также выяснило, что во время расследования Сандерс предоставил федеральным властям поддельные документы, пытаясь скрыть хищения.

После предъявления обвинений пастор опубликовал видеообращение в социальных сетях, в котором поблагодарил прихожан за поддержку и попросил их молиться не за него, а за его «врагов». Приговор пастору будет вынесен 13 октября. По наиболее тяжким обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы, крупный штраф и последующий надзор после освобождения.

Ранее пастора арестовали за сексуальные преступления над детьми.