Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Пастора арестовали за сексуальные преступления над детьми

В США пастор арестован за сексуальное насилие над детьми
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В штате Калифорния 51-летнего пастора Эммануэля Марчику арестовали по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними, пишет New York Post.

Расследование началось после того, как в офис шерифа округа Монтерей поступило сообщение о возможном насилии в отношении ребенка. Следователи провели серию допросов, и уже через несколько дней задержали подозреваемого.

По данным полиции, в ходе расследования удалось установить как минимум четырех предполагаемых потерпевших. Детективы считают, что преступления могли совершаться на протяжении многих лет — некоторые свидетельства относятся еще к 2012 году.

Во время ареста Марчика служил пастором в одном из религиозных центров округа Сан-Бенито. Кроме того, ранее он управлял несколькими пекарнями, владел спортивными залами и работал тренером по джиу-джитсу, а также оказывал услуги физиотерапии и массажа.

Следствие полагает, что число пострадавших может быть значительно больше. Правоохранительные органы призвали всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, обратиться к следователям.

Ранее пастор в США создал ИИ-модель для священнослужителей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!