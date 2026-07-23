Подросток получил 8 лет колонии за поджог вертолета в Ноябрьске

В Ноябрьске 16-летний подросток получил восемь лет колонии за поджог вертолета Ми-8 по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года двое подростков 13 и 14 лет за обещанное вознаграждение в 4 млн рублей проникли на территорию аэропорта Ноябрьска и с помощью бутылок с бензином подожгли вертолет Ми-8. Материальный ущерб составил 59 млн рублей. Обещанных денег они не получили.

Также выяснилось, что подростки ранее подожгли вышку сотовой связи в промышленной зоне города. Старший из них приговорен к 8 годам воспитательной колонии по статье о теракте. Младший, не достигший возраста уголовной ответственности, направлен в учебное заведение закрытого типа. Также осуждены сотрудник охранного предприятия и директор аэропорта за нарушения транспортной безопасности и местный житель, не сообщивший о готовящемся теракте.

Ранее подросток получил 6,5 лет колонии за поджог вышки связи в Ленобласти.