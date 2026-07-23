Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Чехии фургон столкнулся с поездом

На юге Чехии фургон столкнулся с поездом, пострадали четыре человека
Policie ČR/X

У деревни Добронице-у-Хынова на юге Чехии столкнулись фургон и поезд. Об этом сообщил чешский новостной портал Idnes.

От удара состав сошел с рельсов. Уточняется, что четыре человека получили ранения, всех их доставили в больницу.

«На месте происшествия находятся полиция, спасатели и пожарные. Один вагон дизельного поезда сошел с рельсов. Пассажиры покинули поезд», — сообщил Мартин Кавка, пресс-секретарь Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на железных дорогах.

До этого в Рязанской области поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Все произошло на перегоне Милославское — Спасское Юго-Восточной железной дороги. Водитель выехал на железнодорожные пути, машинист применил экстренное торможение, но ен смог избежать столкновения. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Коми машина столкнулась с грузовым поездом на переезде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!