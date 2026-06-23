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Общество

Двое мужчин заманили 16-летнюю девушку в квартиру и изнасиловали

В Индии мужчины заманили 16-летнюю девушку в квартиру и изнасиловали
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Индии 16-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в арендованном доме в городе Кальяне. Мужчина заманил несовершеннолетнюю сборщицу мусора в жилище, выдав себя за другого человека, и позвал своего знакомого. Вдвоем они изнасиловали девушку.

Соседи услышали рыдания и крики пострадавшей и сообщили в полицию. Прибывший наряд спас подростка и задержал обоих преступников на месте, в данный момент идет расследование произошедшего. Девушку направили на медицинское обследование.

Ранее жительницу Индии изнасиловали в поле на глазах у сына.

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