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Общество

Ученые создадут первую в России научную систему полного контроля качества кофе

Ученые РЭУ им. Г.В. Плеханова создадут комплексную систему сопровождения качества кофе
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

В РЭУ имени Г.В. Плеханова создали специализированную научную лабораторию, в которой разработают первую в России комплексную систему научного сопровождения качества кофе для торговой сети «Перекресток» и формата Select, сообщает пресс-служба ритейлера.

Новая система обеспечит комплексный научный анализ сырья и готовой продукции, используя современные методы аналитической химии, спектроскопии, компьютерного анализа и ИИ.

Как отметил директор по развитию и операциям кафе Select торговой сети «Перекресток» Александр Нигматуллин, важно не только выбирать качественное сырье, но и быть уверенным, кто каждая чашка кофе соответствует единым стандартам качества.

«Совместный проект с РЭУ помогает дополнить традиционную кофейную экспертизу современными научными инструментами и обеспечить стабильный вкус кофе для наших гостей», — сказал он.

Всего формат Select объединяет более 440 точек в супермаркетах «Перекресток», а за первое полугодие 2026 года для посетителей приготовили более 8 млн кофейных напитков.

В новой лаборатории будет обеспечен многоуровневый контроль качества на всех этапах производственной цепочки. При поступлении зеленого кофе специалисты проведут идентификацию ботанического вида, определят соотношения Арабика и Робуста, подтвердят происхождение сырья, оценят морфологические характеристики, химический состав, содержание влаги, выявят дефекты зерна и спрогнозируют поведение партии при обжарке.

Для каждой партии сформируют цифровой паспорт качества, в котором будут указаны результаты лабораторных исследований, химический профиль, цветовые характеристики обжарки, ароматический профиль и другие свойства. Паспорт позволит объективно сравнивать партии между собой и контролировать соответствие корпоративным стандартам.

В лаборатории будет использован комплекс современных аналитических методов, среди которых высокоэффективная жидкостная хромотография, инфракрасная спектроскопия с хемометрической обработкой данных, гиперспектральная съемка, цифровой морфологический анализ зерна и другие.

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