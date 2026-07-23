СК раскрыл личность погибшего при взрыве газа в Егорьевске

СК: погибшим при взрыве газа в квартире в Егорьевске оказался ее хозяин

Погибшим при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске оказался хозяин квартиры, где произошло ЧП. Об этом сообщает пресс-служба СК России, публикуя кадры с места происшествия.

На опубликованном видео показана работа следователей и криминалистов в квартире, в которой произошел пожар. Судя по кадрам, квартира полностью выгорела — стены обуглились, на полу разбросаны обломки мебели и вещи хозяина квартиры.

В СК добавили, что ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Инцидент в Егорьевске произошел около девяти часов утра 23 июля в квартире на третьем этаже. Огонь охватил жилое помещение сразу после громкого хлопка.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в квартире сдетонировал газовый баллон. После этого возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров. Пострадали также соседние квартиры.

В результате инцидента пострадали шесть человек, троим из них потребовалась госпитализация, среди них — пожарный.

Ранее после взрыва газа в Подмосковье для жильцов развернули пункт временного пребывания.