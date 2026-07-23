Родителям рассказали, сколько времени нужно проводить с ребенком летом

Некоторые родители, которые во время летних каникул заняты работой, испытывают чувство вины за то, что не могут уделить много внимания ребенку в это время. Однако важно не общее количество часов в обществе школьника, а качество досуга. Об этом kp.ru рассказала педагог Элина Варфоломеева.

«Можно побыть вместе час, но с глубоким погружением, и это будет равноценно целому дню совместного времяпровождения. И также, если вы целый день находитесь с ребенком, но мысли у вас заняты решением каких-то взрослых вопросов, то ребенок это считывает и еще больше будет требовать к себе внимания», — объяснила специалист.

Она посоветовала родителям завести какую-либо традицию или ритуал, которые будут соблюдаться вместе с ребенком. Так, вечером можно обсуждать весь прошедший день, позволяя ребенку выговориться. Благодаря этому школьник будет чувствовать любовь и собственную значимость.

Помимо этого, по словам педагога, можно устраивать совместные просмотры фильмов, выбирая и обсуждая их вместе с ребенком. Таким образом удастся привить ему любовь к качественному кино, а также не потерять связь.

При этом эксперт напомнила, что родителям важно сдерживать все обещания, которые они дали ребенку.

До этого исследование Аналитического центра Университета «Синергия» показало, что большинство родителей не хотят надолго разлучаться со своими детьми в период летних каникул. Для 41% россиян оптимальный срок разлуки составляет не более одной недели, для 24% респондентов — от двух до трех недель, а для 16% участников опроса — до четырех.

Ранее были названы главные ошибки родителей, которые испортят каникулы детям.