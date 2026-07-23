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Россиянам назвали опасное растение, которое легко спутать со съедобным

Врач Кызымко: вех ядовитый легко спутать со съедобным растением
Dagmar Breu/Shutterstock/FOTODOM

Вех ядовитый легко спутать со съедобным растением, но он крайне опасен для человека. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Мария Кызымко. По ее словам, корневище веха пахнет сельдереем или морковью, имеет сладковатый вкус, а молодая зелень неотличима от петрушки.

«В народе его называют цикутой. Он не поражает кожу, но он <...> опасен при употреблении в пищу. Его главная опасность — мимикрия», — сказала Кызымко.

В этом растении содержится цикутотоксин — нейротоксин, который не разрушается при термической или иной обработке. Летальная доза при этом крайне мала.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов до этого говорил, что лютик едкий, молочай, бархатцы, ландыш и помидорная ботва могут вызывать раздражение, зуд, ожоги и даже аллергическую реакцию.

Ранее россиян предупредили об опасности растущих вдоль дорог ягод.

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