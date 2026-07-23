Психолог объяснила, откуда берется «синдром упущенного лета»

«Синдром упущенного лета» характеризуется проявлением общей тревожности, когда внутреннее беспокойство маскируется под недовольство отсутствием отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, психика может использовать внешние обстоятельства, например, окончание сезона, чтобы дать выход накопленному напряжению.

«Я думаю, это одна из форм выражения тревожности. Тревожный фон повышается, и его проявления принимают самые причудливые формы. Вот один из вариантов: можно тревожиться по любому поводу, формально не связанному с тем, что на самом деле беспокоит человека», — пояснила Леонова.

Чтобы помочь себе, она призвала не игнорировать тревожные сигналы, а попытаться проанализировать их истинную природу. Так, может помочь техника «докручивания» плохого сценария до максимума. Она позволит осознать границы своей ответственности и отделить реальные угрозы от виртуальных страхов. Кроме того, можно переключить внимание с навязчивых мыслей на конструктивный досуг.

Доктор психологических наук, завкафедрой педагогической психологии МГППУ Татьяна Егоренко до этого говорила, что многие россияне после отпуска чувствуют не прилив сил, а разочарование. К этому приводит привычка гнаться за идеальным даже во время отдыха, что в психологии называется гедонистической адаптацией.

Ранее психолог дала советы, которые помогут организовать идеальный отпуск.