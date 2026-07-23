Россиян призвали отключать любой беспроводной интерфейс после использования

В режиме сопряжения с гарнитурой модуль Bluetooth потребляет энергию и, хотя сегодня расход этот сделали минимальным, при длительном поддержании активного канала аккумулятор все равно сталкивается с серьезной нагрузкой. Более того, беспроводные интерфейсы* могут стать инструментом для слежки, предупредил в беседе с RT председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

«Ресурс литий-ионных батарей конечен, он измеряется циклами. Так что, если вы много часов в день слушаете музыку или общаетесь через беспроводную гарнитуру, готовьтесь, что в долгосрочной перспективе аккумулятор может деградировать чуть быстрее», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что отключать следует любой беспроводной интерфейс, который не используется в данный момент. Хотя современные смартфоны защищают от многих уязвимостей, риски остаются – в частности, MAC-адрес устройства транслируется через Bluetooth. Это дает возможность преступнику перехватить его и отследить местоположение человека. Кроме того, россияне могут столкнуться с атаками мошенников, которые выманивают PIN-коды сопряжения, подключаясь к устройству под видом знакомой гарнитуры, заключил киберэксперт.

До этого Бедеров рассказал, что спецслужбы теоретически способны прослушивать разговоры пользователей Bluetooth-наушников и получать доступ к смартфонам, к которым подключены такие устройства, используя уязвимость BlueBorne. Эксперт пояснил, что в таком случае атакующий может перехватывать аудиопотоки, получать служебную информацию о соединениях (например, о том, кто когда звонил и как долго продолжался разговор) и использовать наушники как точку входа для дальнейшего взлома смартфона.

Ранее пилоты развернули самолет из-за названия Bluetooth-устройства одного из пассажиров.