Россиян предупредили о риске недоразвития ребенка из-за ИИ

Дети не должны воспринимать искусственный интеллект как источник готовых ответов, благодаря которому можно не напрягаться и ни о чем не задумываться. При таком отношении есть риск того, что ребенок переложит на ИИ всю интеллектуальную работу, в результате чего его собственное развитие замедлится, предупредила в беседе с RT педагог Екатерина Богомолова-Чепко.

«Мозг развивается только тогда, когда [ребёнку] приходится самостоятельно анализировать, сравнивать, делать выводы и искать решения, — подчеркнула она. — Если всю эту работу за ребёнка выполняет нейросеть, он получает результат, но не получает опыта мышления».

Она призвала обучить ребёнка совместной работе с ИИ, а не перекладыванию на него своих задач. Так, например, нейросеть не должна писать за школьника сочинения – лучше, чтобы она выступала в роли наставника. Кроме того, полезно использовать ИИ, чтобы разобраться в каких-то вопросах, используя его как помощника. Причём важно объяснить ребёнку, что нейросети могут выдавать неправильные ответы, поэтому очень важно уметь критически мыслить.

Кроме того, педагог посоветовала использовать ИИ как интеллектуального тренера, который будет придумывать для ребёнка задачки, викторины или спорить с ним по каким-то темам.

До этого специалисты предупреждали, что частое использование генеративного ИИ, такого как ChatGPT, может привести к тому, что дети и подростки будут тратить меньше времени на самостоятельную работу с источниками информации, аналитику и запоминание данных. Это может негативно сказаться на развитии ребёнка, особенно в плане аналитических и критических навыков. Это, по мнению экспертов, может сделать интернет ещё более опасным пространством для детей, поскольку аналитическое мышление является основной защитой людей от мошенников.

Педагог ранее предупредил об опасности ИИ-мультфильмов для детей.