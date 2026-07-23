Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиян предупредили о риске недоразвития ребенка из-за ИИ

Педагог Богомолова-Чепко: из-за ИИ у ребенка может остановиться развитие мозга
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Дети не должны воспринимать искусственный интеллект как источник готовых ответов, благодаря которому можно не напрягаться и ни о чем не задумываться. При таком отношении есть риск того, что ребенок переложит на ИИ всю интеллектуальную работу, в результате чего его собственное развитие замедлится, предупредила в беседе с RT педагог Екатерина Богомолова-Чепко.

«Мозг развивается только тогда, когда [ребёнку] приходится самостоятельно анализировать, сравнивать, делать выводы и искать решения, — подчеркнула она. — Если всю эту работу за ребёнка выполняет нейросеть, он получает результат, но не получает опыта мышления».

Она призвала обучить ребёнка совместной работе с ИИ, а не перекладыванию на него своих задач. Так, например, нейросеть не должна писать за школьника сочинения – лучше, чтобы она выступала в роли наставника. Кроме того, полезно использовать ИИ, чтобы разобраться в каких-то вопросах, используя его как помощника. Причём важно объяснить ребёнку, что нейросети могут выдавать неправильные ответы, поэтому очень важно уметь критически мыслить.

Кроме того, педагог посоветовала использовать ИИ как интеллектуального тренера, который будет придумывать для ребёнка задачки, викторины или спорить с ним по каким-то темам.

До этого специалисты предупреждали, что частое использование генеративного ИИ, такого как ChatGPT, может привести к тому, что дети и подростки будут тратить меньше времени на самостоятельную работу с источниками информации, аналитику и запоминание данных. Это может негативно сказаться на развитии ребёнка, особенно в плане аналитических и критических навыков. Это, по мнению экспертов, может сделать интернет ещё более опасным пространством для детей, поскольку аналитическое мышление является основной защитой людей от мошенников.

Педагог ранее предупредил об опасности ИИ-мультфильмов для детей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!