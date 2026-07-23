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Ювелир объяснила, кому уместно дарить кольца

Ювелир Сергеева: кольца стоит дарить только близким людям
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Кольца принято считать самыми многозначными украшениями, поэтому их следует дарить только близким людям. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт сети ювелирных магазинов Sunlight Татьяна Сергеева.

Специалист объяснила, что кольцо является символом союза, поэтому такой подарок может быть воспринят как знак, указывающий на серьезные намерения. Согласно правилам этикета, это украшение не следует преподносить женщинам, с которыми связывают исключительно деловые отношения.

«Есть очень много ситуаций, когда дарить кольцо уместно. Оно станет знаком особой любви и заботы — дарить кольцо маме, бабушке, сестре можно без всяких опасений», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, также такой подарок женщина может подарить своей подруге, учитывая ее личные предпочтения.

Стилист «585 Золотой» Екатерина Фомина до этого говорила, что главное правило стилизации — акцент должен быть осознанным: чем ярче украшение, тем больше пространства ему необходимо. По ее словам, если изделие обладает выразительным цветом, необычной огранкой камня или сложной формой, именно оно должно становиться центральной точкой внимания.

Ранее ювелир раскрыл, какие выбрать обручальные кольца в 2026 году.

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