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Ювелир раскрыл, какие выбрать обручальные кольца в 2026 году

Ювелир Стемповски порекомендовал россиянам выбирать платиновые обручальные кольца
Midjourney/«Газета.Ru»

Ювелир Александр Стемповски в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, из какого материала выбрать обручальные кольца в 2026 году. Он отметил, что платина сейчас стоит дешевле золота — и такие украшения прослужат дольше.

«Платина сейчас подешевела относительно золота, потому что этот металл связан с определенными финансовыми делами (золото является неотъемлемой частью мировой экономики — «Газета.Ru»). Сейчас очень много кто делает платиновые изделия. Дело в том, что платина более тугоплавкий металл и 10-15 лет назад было сложно найти украшения, потому что выплавка стоила дороже. Платина более прочный металл и долговечный, чем золото. Как мне кажется, белый цвет более удобный в современном мире», — сказал он.

Обручальное кольцо лучше брать без драгоценных камней, подчеркнул Стемповски — это повседневное украшение, в отличие от помолвочных. Ювелир раскрыл, какое по толщине должно быть кольцо.

«Если кольца постоянно носятся, то с камнем как обручальное я не рекомендовал бы. Как помолвочное подарить можно, то есть носить его периодически. Если мы говорим об обручальном кольце, это кольцо, которое человек будет носить постоянно, он будет с ним спать, мыться, загорать — никаких камней быть не должно, они очень быстро будут выходить из строя, они будут за все цепляться — за одежду, волосы, камень может поцарапать даже автомобиль. Толщина украшения зависит от структуры пальца, она у каждого разная», — заключил он.

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