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Общество

Заключенный российской колонии опрокинул горячую еду на работника и получил новый срок

На Алтае заключенный опрокинул на работника колонии горячую еду и получил срок
Максим Блинов/РИА Новости

На Алтае заключенный получил новый срок за то, что опрокинул на сотрудника колонии горячую еду. Об этом сообщает «В курсе 22».

Инцидент произошел в помещении ШИЗО. Заключенный опрокинул на сотрудника УФСИН горячую еду — из-за этого работник колонии получил ожог.

Вред, причиненный здоровью сотрудника колонии, оценили как легкий, сообщили в региональной прокуратуре. Нападавшему вменили по ч.3 ст.321 УК РФ. Во время разбирательства заключенный утверждал, что от его действий не могли наступить такие последствия и просил оправдать его.

В результате суд все равно признал его виновным и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Отбывать срок заключенный будет в колонии особого режима.

Ранее заключенным российской колонии пытались передать наркотики через кота-курьера.

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