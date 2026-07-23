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Общество

МВД предложило без суда блокировать сайты с нелегальными SIM-картами

«Известия»: МВД предложило без суда блокировать сайты по продаже SIM-карт
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел предложило без суда блокировать интернет-ресурсы, незаконно продающие SIM-карты и интернет-аккаунты. Об этом сообщает газета «Известия».

Также под блокировку без судебного решения могут попасть ресурсы, на которых незаконно продаются электронные подписи, уставные и регистрационные документы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В МВД аргументируют необходимость таких мер тем, что распространение подобной информации способствует преступлениям.

Уточняется, что инициатива вошла в новый пакет антимошеннических мер «Антифрод 3.0». Законопроект направлен на межведомственное согласование.

До этого правительство России утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Оперативный штаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод».

Ранее выяснилось, что в России хотят создать систему криминалистического учета по цифровому следу.

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