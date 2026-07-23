Девушка получила травму промежности, катаясь на веревочных качелях

Туристка получила интимную травму во время отдыха на круизном лайнере в Гондурасе

Американка получила интимную травму, катаясь на веревочных качелях во время отдыха в Гондурасе, пишет The Sun.

Несчастный случай произошел с 28-летней Кирстен Линдси из Луизианы на круизной экскурсии. Держась за веревку и раскачиваясь, она упала на страховочный трос, задев его промежностью, но сначала не придала случившемуся значения.

«Позже боль стала невыносимой, и в конце концов ей понадобилось инвалидное кресло, чтобы вернуться в нашу каюту», — рассказал бойфренд Линдси.

В итоге судно направили к берегу, после чего Линдси доставили в больницу, а затем перевезли в США для дальнейшего лечения. Перелет на частном самолете обошелся паре в $50 тыс. Американские врачи удалили у пациентки гематому размером с бейсбольный мяч.

«Все, кто видел эту травму, никогда не видели ничего подобного», — заявил ее бойфренд.

Теперь пара занимается погашением огромных медицинских счетов, им уже удалось собрать около $13 тыс.

Ранее туристка делала фото и упала в море со смотровой площадки на скале.