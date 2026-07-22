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Общество

В Коми мать истязала сына и дочь

В Коми мать будут судить за истязание двоих детей
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

35-летняя жительница Печоры подозревается в систематических побоях и насильственных действиях в отношении своих малолетних сына и дочери. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Коми.

По данным следствия, мать систематически наносила побои сыну и дочери и применяла иные насильственные действия, причиняя физические и психические страдания. Когда о происходящем в семье стало известно.

Несовершеннолетних изъяли и поместили в реабилитационный центр. Возбуждено уголовное дело об истязании, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого жительницу Сочи задержали после видео с истязанием маленького сына. Мальчик подвергался насилию в период с июня по июль текущего года. 38-летняя мать якобы постоянно избивала полуторагодовалого ребенка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в Кузбассе опекун била ребенка шваброй и заставляла спать под дверью.

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