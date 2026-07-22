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Общество

Жителя Петербурга осудили за кражу таблички и стрельбу в электричке

В Петербурге мужчине назначили обязательные работы за стрельбу в электричке
Shutterstock

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине по делу о вандализме и хулиганстве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что в ноябре 2025 года петербуржец во время движения электрички с платформы «Новая Охта» ногами оторвал металлическую табличку «Ладога» с вагона, спрыгнул на пути, подобрал ее и забрал домой. Ущерб РЖД составил более 26 тыс. рублей.

Позднее, в январе 2026 года, хулиган устроил новый инцидент в электричке, следовавшей из Санкт-Петербурга в Зеленогорск.

В присутствии пассажиров он громко ругался, произвел несколько холостых выстрелов из пистолета, а затем уже на станции «Зеленогорск» выстрелил в стекло вагона и повредил его. На этот раз ущерб оценили в 3400 рублей.

Дело рассмотрели в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.

Ранее уфимец решил устроить стрельбу на парковке и попал на камеру.

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