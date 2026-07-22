Умер бывший директор ЦРУ

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Вулси умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, Вулси скончался 21 июля у себя дома в Вашингтоне. Причиной смерти стал инсульт. Как отметила газета, в последние годы его состояние ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», о котором рассказывала его супруга.

Джеймс Вулси возглавлял ЦРУ с 1993 по 1995 год в период президентства Билла Клинтона, когда американские спецслужбы адаптировались к работе после окончания холодной войны.

Согласно его биографии, опубликованной на сайте сухопутных войск США, Вулси занимал высокие государственные должности при четырех президентах — от Джимми Картера до Билла Клинтона. В разные годы он был советником на переговорах по Договору об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), главным юрисконсультом комитета сената по вооруженным силам, заместителем министра Военно-морских сил США, а также представлял США на переговорах по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в Вене и участвовал во встречах с СССР по вопросам СНВ в Женеве в 1980-х годах.

Во время руководства ЦРУ Вулси принимал участие в расследовании одного из крупнейших шпионских скандалов в истории американской разведки, связанного с арестом сотрудника контрразведки Олдрича Эймса. По версии американских прокуроров, Эймс на протяжении девяти лет работал на Москву. Он был приговорен к пожизненному заключению и умер в американской тюрьме в январе этого года.

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